مي عبد الحميد تستعرض التأثيرات الإيجابية لمبادرة "سكن لكل المصريين"

كتب- محمد عبدالناصر:

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل،تعد تنفيذًا واقعيًا للحق الدستوري بضرورة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل،كما عملت على توفير البيئة التشريعية اللازمة للمبادرة من خلال إصدار قانون يختص بتنظيم الإسكان الاجتماعي ويوضح شروطه وآليات العمل به.

جاء ذلك خلال استقبال مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفدًا إعلاميًا تابعًا لمؤسسة الرئاسة الكينية، والذي يجري عدة لقاءات تليفزيونية لصناعة فيلم وثائقي حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل .

وقدمت مي عبد الحميد شرحًا مفصلًا للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وأبرزت الخطوات التي يتخذها الصندوق قبيل طرح كل إعلان، سواء على مستوى دراسة الأماكن الأكثر طلبًا لطرح وحدات سكنية بها، وكذلك تحديد حدود الدخل التي يجب العمل بها ضمن الإعلان، وذلك وفقًا لأحدث البيانات والمعلومات في هذا الشأن .

كما أوضحت مي عبد الحميد الوضع التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث نجح الصندوق في طرح مليون وحدة سكنية، وانتقل نحو 3 ملايين شخص لوحداتهم الجديدة حتى الآن .

واستعرضت النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة على أرض الواقع، والتأثيرات الخاصة بها على حياة المواطنين وعدد من الفئات التي لم يكن من السهل حصولهم على وحدات سكنية مثل المرأة والعاملين بالقطاع الخاص والأعمال الحرة.

كما أوضحت نظام الأولويات المتبع في ترتيب المتقدمين، ونظام التمويل العقاري وتفاصيله، وكذلك آليات تعاون الصندوق مع جهات التمويل المختلفة، بالإضافة إلى شرح مبادرة العمارة الخضراء، ومنظومة الضبطية القضائية، ومنظومة الشكاوى، والتحول الرقمي الذي اتبعه الصندوق في تقديم خدماته.

ووجهت مي عبد الحميد بتنظيم زيارات ميدانية للفريق الإعلامي الكيني، حيث نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري زيارات لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومبادرة "العمارة الخضراء"، وذلك على مدار يومين متتاليين.

وزار الوفد الكيني مدن 6 أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، حيث التقى بالمسئولين عن أجهزة المدن بهذه المدن، بالإضافة إلى زيارة نماذج مؤثثة من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتحدث إلى بعض المستفيدين من المبادرة للتعرف على التأثيرات الإيجابية لها على حياتهم.

كما تفقد الوفد الكيني وحدات مبادرة العمارة الخضراء، وتعرف على مراحل العمل المختلفة بها، والتأثيرات الإيجابية المتوقعة لها على البيئة وقدرتها على توفير استخدام الطاقة، وإعادة استخدام المياه الرمادية في ري المناطق المحيطة.

يذكر أن الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، كان قد تفقد عددًا من نماذج الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وكذلك مبادرة العمارة الخضراء، والتي يتم تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة.