الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

عبد الحفيظ يطلب عودة هذا اللاعب للأهلي.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

12:51 م 24/05/2026
بدأ مسئولو النادي الأهلي، من الآن وبشكل مبكّر للغاية في رسم ملامح الفريق في الموسم الكروي المقبل سواء فيما يتعلق بالصفقات الجديدة أو اللاعبين الراحلين أو حتى العناصر المقرر عودتها من الإعارة.

واستقر الأهلي علي عدم عودة الرباعي الأجنبي رضا سليم وجراديشار ومحمد الضاوي كريستو وأشرف داري وتم الاتفاق علي تسويقهم إما بالإعارة مجددًا أو البيع النهائي لعدم الحاجة إلي جهودهم في الموسم القادم.

ويحاول الأهلي في الوقت الحالي ، أولاً فسخ التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب والتعاقد مع مدرب أجنبي بديل يقود الفريق في الموسم المقبل.

ومن ضمن اللاعبين الذين تقرر عودتهم للفريق في الموسم القادم، هو محمد مجدي أفشة صانع الألعاب الذي انتهت إعارته مع نادي الاتحاد السكندري وساهم معه في البقاء بالدوري الممتاز في الموسم المقبل قبل جولة أخيرة من الهبوط.

وقال مصدر مقرّب من أفشة لـ مصراوي، إن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة أبلغ اللاعب برغبة النادي في عودته وعدم مناقشة أية عروض وصلت من أندية أخري لاستعارته من جديد أو شرائه.

