وزير الإسكان: طرح المرحلة الـ11 من أراضي بيت الوطن مارس المقبل

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مبادرة بيت الوطن المخصصة للمصريين في الخارج حققت إقبالًا غير مسبوق خلال الطروحات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت حتى الآن نحو 10 طروحات ضمن المبادرة.

وأكد "الشربيني"، خلال حوارة مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة مصر mbc، أنه سيتم إطلاق الطرح الحادي عشر من أراضي بيت الوطن خلال شهر مارس المقبل، مؤكدًا أن الطرح الجديد سيشمل مواقع مميزة ومساحات متنوعة تلائم مختلف الشرائح.

وأوضح أن آخر طرح شمل 3 آلاف قطعة أرض، تقدم لحجزها 15 ألف مواطن، ما دفع الوزارة إلى زيادة عدد الأراضي المطروحة لاستيعاب هذا الإقبال الكبير وتلبية أكبر قدر من الطلبات.

وأضاف الوزير أن الوزارة وفرت مساحات متنوعة ضمن الطرح، تشمل قطعًا تصل إلى 1500 متر، وليس فقط المساحات الصغيرة التقليدية، بما يسمح للمواطنين ببناء عمارات أكبر أو تنفيذ مشروعات سكنية مميزة وفق احتياجاتهم.

وأشار الشربيني إلى أن هناك إتاحة كبيرة للأراضي المخصصة للمصريين في الخارج، مع التزام الوزارة بتلبية أي طلبات قدر الإمكان، بما يدعم هدف المبادرة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وتوفير فرص استثمار عقاري آمن.

