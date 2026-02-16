أعلنت وزارة الإسكان، في تسليم دفعة جديدة من مشروع "سكن مصر" بمنطقة أرض المعارض بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18/02/2026.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة مصر" بالقاهرة الجديدة، بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 25/02/2026.

وفي هذا الإطار، أوضح مسؤولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه سيتم تسليم الوحدات بمشروع "سكن مصر" (منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية) [مسلسل رقم (786) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم (3) لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى]، كالتالي: وحدات العمارة رقم 104 يوم الأربعاء 18/2/2026، ووحدات العمارة 105 يوم الأحد 22/2/2026، ووحدات العمارة 21 يوم الأربعاء 25/2/2026، ووحدات العمارة 22 يوم الأحد 1/3/2026، ووحدات العمارة 51 يوم الأربعاء 4/3/2026، ووحدات العمارة 106 يوم الأحد 8/3/2026، ووحدات العمارة 47 يوم الأربعاء 11/3/2026، ووحدات العمارة 112 يوم الأحد 15/3/2026، ووحدات العمارة 46 يوم الاثنين 16/3/2026.

وأضاف مسؤولو الجهاز أنه على العملاء حاجزي الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" التوجه إلى بنك التعمير والإسكان، فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه إلى جهاز المدينة بأصل خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقَّع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

كما أوضح مسؤولو الجهاز أنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة مصر" بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بالمدينة، كالتالي: وحدات العمارة رقم 222 يوم الأربعاء 25/2/2026، ووحدات العمارة 223 يوم الثلاثاء 3/3/2026، ووحدات العمارة 226 يوم الاثنين 9/3/2026، ووحدات العمارة 227 يوم الخميس 12/3/2026، ووحدات العمارة 182 يوم الأحد 15/3/2026، ووحدات العمارة 183 يوم الثلاثاء 17/3/2026.

وأشار مسؤولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه على حاجزي الوحدات بمشروع "جنة مصر" التوجه إلى بنك التعمير والإسكان، فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التي تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.