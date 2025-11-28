ننشر كراسة الشروط.. طرح شقق المصريين في الخارج غدا السبت

تبدأ وزارة الإسكان غدا السبت في طرح المرحلة الثالثة من شقق المصريين في الخارج ضمن مبادرة بيتك في مصر.

ويتم التقديم والحجز من خلال الموقع الإلكتروني .. https://beitakfemisr.com/، حيق يكون التقدم خلال الفترة من 29 نوفمبر 2025 حتى 4 ديسمبر 2025، مع التأكيد على ضرورة سداد جدية الحجز لضمان إتمام عملية التقديم.

ويشمل الطرح الجديد 892 وحدة سكنية وإدارية في 6 مشروعات وهم:

مدينة 6 أكتوبر – صبا

القاهرة الجديدة – مدينتي

القاهرة الجديدة – ظلال

الشروق – ظلال

الشيخ زايد – ظلال

وسط القاهرة – أبراج ماسبيرو (وحدات إدارية)

العاصمة الإدارية الجديدة – وحدات تجارية بالمجاورة الثانية، الحي السكني الثالث R3.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: