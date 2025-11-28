إعلان

ننشر كراسة الشروط.. طرح شقق المصريين في الخارج غدا السبت

كتب : محمد عبدالناصر

09:19 م 28/11/2025

طرح شقق المصريين في الخارج

تبدأ وزارة الإسكان غدا السبت في طرح المرحلة الثالثة من شقق المصريين في الخارج ضمن مبادرة بيتك في مصر.

ويتم التقديم والحجز من خلال الموقع الإلكتروني .. https://beitakfemisr.com/، حيق يكون التقدم خلال الفترة من 29 نوفمبر 2025 حتى 4 ديسمبر 2025، مع التأكيد على ضرورة سداد جدية الحجز لضمان إتمام عملية التقديم.

ويشمل الطرح الجديد 892 وحدة سكنية وإدارية في 6 مشروعات وهم:

مدينة 6 أكتوبر – صبا

القاهرة الجديدة – مدينتي

القاهرة الجديدة – ظلال

الشروق – ظلال

الشيخ زايد – ظلال

وسط القاهرة – أبراج ماسبيرو (وحدات إدارية)

العاصمة الإدارية الجديدة – وحدات تجارية بالمجاورة الثانية، الحي السكني الثالث R3.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

شقق المصريين بالخارج بيتك في مصر

