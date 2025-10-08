

أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ الهوية العمرانية المميزة في المدن الجديدة، لما لها من دور محوري في تعزيز جذب الاستثمارات السياحية والعقارية الدولية، وتحقيق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الطابع المحلي لكل منطقة.



وأوضح عبد الخالق، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المائدة المستديرة “انفسجيت”، أن انطلاق العمل في مدينة العلمين الجديدة عام 2016 شكّل نقطة تحول في تطبيق مفاهيم عمرانية وسياحية حديثة، مشيرًا إلى أن مشروع الأبراج السكنية كان من أوائل المشروعات الكبرى التي جسدت هذه الرؤية، رغم أن فكرة الأبراج لم تكن مألوفة في المدن المصرية سابقًا.



وأضاف أن التخطيط الإقليمي للساحل الشمالي يعتمد على توزيع واضح للوظائف السياحية، بحيث تخدم بعض المدن السياحة المحلية، بينما تُوجَّه أخرى إلى السياحة الدولية مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة، في حين تتميز مدن أخرى مثل أسوان الجديدة والمنيا الجديدة بهويات سياحية وثقافية مختلفة، تعكس طبيعة كل منطقة سواء كانت ثقافية أو دينية أو شاطئية.



وأشار مساعد الوزير إلى أن التنمية السياحية لا تتوقف عند حدود البنية التحتية أو جودة المنتج السياحي، بل تمتد إلى تجربة السائح الكاملة، والتي تتأثر بالمقومات الطبيعية مثل الشواطئ والصحراء، إضافة إلى العناصر الثقافية والتراثية التي تعبر عن العادات والتقاليد المحلية وتشكل جزءًا من الهوية المصرية المتفردة.