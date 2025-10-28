وزير الإسكان يتابع مشروعات المياه والصرف بالفيوم والمنيا

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات المنفذة.

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض الموقف التنفيذي لكافة المشروعات بمحافظتي الفيوم والمنيا، وتذليل أية تحديات قد تواجه التنفيذ، مشددًا على أهمية الانتهاء من المشروعات في المدد الزمنية المحددة.

وتناول الاجتماع موقف المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي التوسعات محطة مياه الشرب الجديدة بالعزب، وموقف إحلال وتجديد وإعادة إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بقحافة القديمة.

وفي محافظة المنيا تم عرض موقف محطة مياه جنوب ملوي بمحافظة المنيا، وفي هذا الإطار وجه وزير الإسكان بإعداد تقرير أسبوعي عن الأعمال الجارية بتلك المشروعات.

وناقش الاجتماع، أيضًا الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم استعراض موقف عدد من مشروعات الصرف الصحي بعدد من القرى بمركز إطسا بالفيوم، ومشروعات محطات لمعالجة الصرف الصحي، ومشروعات صرف صحي بقرية المشترك قبلي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

كما تم استعراض موقف مشروعات صرف صحي بقرى مركزي ملوي والعدوة، ومشروعات محطات معالجة بمراكز مغاغة ودير مواس وأبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير، بالمتابعة الدورية للأعمال وإعداد تقارير بشأن الموقف التنفيذي لكل المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في نطاق محافظتي الفيوم والمنيا والتغلب على أية تحديات للانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة لها.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين