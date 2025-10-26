الإسكان: حركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء عدد من أجهزة المدن

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء عدد من أجهزة المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته خلال المرحلة المقبلة.

ونص القرار على أن يتولى المهندس حسام محمد محمود قمر، العمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندسة ريهام حسن سيد عطية، العمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس محمد كامل عبد الله الوهيدي، العمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، والمهندسة يسرا أحمد علي محمد، العمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.

كما نص القرار على أن يكلف المهندس بيشوي القس يعقوب، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندسة وفاء حسن عبد الله، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، والمهندسة أسماء محمد أحمد عمران، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس عادل قاسم إبراهيم، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندسة إنجي سمير إبراهيم عمار، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس محمد عبد الكريم عبد العزيز، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم.. أجواء خريفية ونشاط للرياح وسحب منخفضة

بعد اعتذار مرشح.. كيف نظم القانون تعديل مرشحي القائمة بانتخابات النواب؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 وخطوات ضبط الساعة