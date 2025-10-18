الحجز بدأ.. ننشر كراسة شروط شقق بيتك في مصر

وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد مشروعًا سكنيًا والطرق والمحاور بمدينة

بدأت وزارة الإسكان، اليوم السبت، في طرح 785 وحدة إسكان فاخر بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" المخصصة للمصريين بالخارج.

الطرح يتضمن وحدات سكنية في 4 مدن جديدة هي العاصمة الإدارية، العلمين، المنصورة الجديدة، ومارينا العلمين، في حوالي 8 مشروعات.

وأضافت الوزارة، أن سداد جدية الحجز يبدأ اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر ويستمر حتى 23 أكتوبر 2025 وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة "بيتك في مصر"، عبر الرابط التالي، من هنا.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

