"بيتك في مصر".. طرح 785 وحدة فاخرة السبت المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 785 وحدة إسكان فاخر بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" المخصصة للمصريين بالخارج، بداية من السبت المقبل 18 أكتوبر 2025.

يتضمن الطرح، وفق بيان الوزارة، اليوم، وحدات سكنية في 4 مدن جديدة هي: العاصمة الإدارية، العلمين، المنصورة الجديدة، ومارينا العلمين.

وأضافت الوزارة، أن سداد جدية الحجز سيبدأ يوم السبت الموافق 18 أكتوبر ويستمر حتى 23 أكتوبر 2025 وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة "بيتك في مصر".

ويأتي الطرح الجديد من وحدات مبادرة "بيتك في مصر"، تلبية لرغبات أبناء مصر في الخارج، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية الطلب على زيادة روابط التواصل مع أبناء مصر في الخارج وربطهم بوطنهم الأم من خلال توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى.

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ