مطور عقاري: الطلب على الشراء حاليا حقيقي الآن وبعيدا عن المضاربات

قال المهندس مرزوق منصور، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير العربية، إن السوق العقاري المصري يعيش مرحلة تاريخية غير مسبوقة، مدعومة بالمشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تحولت إلى مركز جذب إقليمي للاستثمار ومثال حي على قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عمرانية عملاقة وفق معايير عالمية.

وأوضح منصور، أن العقار في مصر لم يعد مجرد ملاذ آمن للاستثمار فحسب، بل أصبح أحد أعمدة النمو الاقتصادي بما يوفره من فرص عمل واسعة ويخلق أسواقًا جديدة بالكامل مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة العمرانية أعادت رسم خريطة الاستثمار ورسخت مكانة مصر كسوق استراتيجي طويل المدى.

ولفت، إلى أن الطلب على العقار في مصر حقيقي ومستدام، تدعمه الزيادة السكانية الكبيرة ووعي المصريين بالعقار كأصل استثماري طويل الأجل، وهو ما يجعل السوق بعيدًا عن المضاربات ويقوم على احتياجات واقعية متنامية.

وعن دور القطاع الخاص، شدد منصور على أنه شريك أساسي في التنمية العمرانية، موضحًا أن الدولة وفرت مدنًا جديدة وبنية تحتية ضخمة، فيما تقع على عاتق المطورين مهمة خلق قيمة عمرانية من خلال التصميمات الحديثة والخدمات الذكية والالتزام بمواعيد التسليم لتعزيز ثقة العملاء.

وأكد أن مصر من أفضل البيئات الاستثمارية في المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي الاستثنائي وسوقها الداخلي الضخم والبنية التحتية المتطورة، فضلًا عن الإصلاحات التشريعية التي تعزز جاذبيتها أمام صناديق الاستثمار العربية والأجنبية.

وتوقع منصور استمرار الزخم في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع بروز مدن جديدة مثل شرق بورسعيد والمنصورة الجديدة كمراكز رئيسية للنمو العقاري، لافتًا إلى أن هدف التعمير العربية هو أن تصبح بين أبرز ثلاث شركات مطورة في السوق المصري عبر مشروعات نوعية تركز على التكنولوجيا والاستدامة.

