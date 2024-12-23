موعد انتهاء التقديم في شقق جنة وسكن مصر ودار مصر وطريقة الحجز

شقق دار مصر.. الحجز مستمر بمقدم 100 ألف جنيه في 3 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية من حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز، يوم لخميس الموافق 26 ديسمبر الحالي، حيث يتضمن هذا الطرح 6575 وحدة سكنية، والتي تقرر إتاحة نسبة 5 % "330 وحدة" للمواطنين ذوي الهمم من إجمالي الوحدات المطروحة في 15 مدينة جديدة.

وجاءت تفاصيل الطرح على النحو التالي:

مدن الطرح:

القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - دمياط الجديدة.

موقع الحجز:

يتم الحجز من خلال موقع "مسكن - محور الوحدات" على الرابط اضغط هنا.

خطوات التسجيل والحجز:

- يقوم المتقدم للحجز من المواطنين الطبيعيين أو المواطنين ذوى الهمم أو ذويهم بولاية، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" www.reserve.newcities.gov.e.

- يتم إدخال البيانات الأساسية (الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة"لذوي الهمم" )، ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة"لذوي الهمم".

- يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع، واختيار الدور (أرضى - متكرر - أخير) ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذى تم استخراجه من الموقع بإحدى الوسائل الآتية (ماستر کارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان)، ويتم إرفاق مستند السداد على الموقع").

المشروعات المتاح التقديم بها:

- إتاحة 409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 133م2) بمدينة القاهرة الجديدة.

- 223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) بمدينة 6 أكتوبر، و22 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة حدائق أكتوبر.

- طرح 300 وحدة" سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.

- طرح 1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمدينة بدر بمساحة 90م2 للوحدة.

-456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من (101م2 : 111م2) بمدينة العبور.

-35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة الشروق.

-11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (130م2 : 140م2) بمدينة العاشر من رمضان.

-11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (130م2 : 150م2) بمدينة السادات.

-34 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة المنيا الجديدة.

- 246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة غرب قنا.

و310 وحدات "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة ناصر "غرب أسيوط".

- إتاحة 150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) ، و160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2)، و83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من (104م2 : 108م2) بمدينة دمياط الجديدة.

- 890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من (95م2 : 99م2) بمدينة المنصورة الجديدة.

- 600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (110م2 : 133م2) بمدينة العلمين الجديدة.

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