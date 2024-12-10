وزير الإسكان يتابع خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، مساء الاثنين، لمتابعة خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، للعام المالي الحالي 2024/2025، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

ووجه المهندس شريف الشربيني، مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، بدراسة المشروعات والاحتياجات المتعلقة بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والقرى المخدومة على مستوى الجمهورية.

كما أكد وزير الإسكان، ضرورة وضع مجموعة من المعايير والضوابط الفنية المدروسة فيما يتعلق بخطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، على أن تستهدف تلك المشروعات تقديم الخدمة لأكبر عدد من المواطنين بالمدن والقرى المخدومة سابقًا.

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