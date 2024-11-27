"الإسكان الاجتماعي": بيع 135 ألف كراسة شروط من الطرح الجديد في 48 ساعة

كتبت - داليا الظنيني:

كشفت الدكتورة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أسباب تحديد أيام لسحب كراسات مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وقالت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية dmc، إنه تم تحديد أسبوع مخصص لذوي الهمم، حتى لا يحدث تزاحم من قبل المواطنين، وتم بيع خلاله 44 ألف كراسة شروط، وأكثر من 8 آلاف عميل دفعوا مقدمات جدية الحجز لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه تم بيع أكثر من 90 ألف كراسة شروط، واليوم 45 ألف كراسة، بسبب الإقبال الشديد على الطرح، منذ فتح باب الحجز صباح أمس الثلاثاء.

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