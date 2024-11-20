"أجنا للتنمية العمرانية" تستثمر 5 مليارات جنيه في القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تستثمر شركة أچنا للتنمية العمرانية 5 مليارات جنيه من خلال مشروعها بالقاهرة الجديدة على مساحة 20 فدانا.

وقال المهندس أسامة شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة أچنا للتنمية العمرانية، إنه تم عقد شراكة استراتيجية مع كل من الدكتور أحمد يوسف العربي، المدير التنفيذي لشركة كلمة لاستشارات التطوير العقاري، والدكتور عمر عقيل، رئيس مجلس إدارة شركة Azure، ومحمد المسرى، رئيس مجلس إدارة شركة Frontline، وذلك لتسريع وتيرة العمل في المشروع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، "ملتزمون بتقديم رؤى مبتكرة للسوق العقاري المصري من خلال تطوير مشاريع عقارية متكاملة وعالية الجودة تلبي احتياجات عملائنا، وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية، وتسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مما يعزز من مكانة الشركة في القطاع العقاري”.

وقال شلبي، إنه تم ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه في مشروع “كارنيليا” بالعين السخنة من إجمالي 10 مليارات جنيه تمثل التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن المشروع يقع على مساحة 100 فدان، ويقع على ارتفاع 160 مترًا فوق سطح الأرض، ويضم 1,800 وحدة كاملة التشطيب، تتراوح مساحاتها من 55 إلى 265 مترًا مربعًا، تتمتع جميعها بإطلالات بحرية، حيث تم تنفيذ نحو 60% من مباني المرحلة الأولى.



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