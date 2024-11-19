أماكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة أمام سكان القاهرة والجيزة

الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط سكن لكل المصريين 5 لمتحدي الإعاقة على أن تكون متاحة لكل المواطنين بداية من 26 نوفمبر الحالي بمكاتب البريد.

وخصص صندوق الإسكان الاجتماعي 5% من إجمالي الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين ذوي الهمم، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم.

ويتضمن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

ويتساءل العديد من المواطنين عن الأماكن المتوفرة لسكان الجيزة والقاهرة للتقديم في شقق سكن لكل المصريين.

بالنسبة لمحافظة القاهرة فيمكن للمواطنين المقيمين بالمحافظة أو العاملين بها التقديم على شقق سكن لكل المصريين في مدينة حدائق العاصمة أو مدينة 15 مايو.

أما محافظة الجيزة فتم توفير وحدات في مدينة أكتوبر الجديدة ومدينة حدائق أكتوبر، كما يوجد في منطقة القنطوري بالعياط في المحافظة.

ووفقا لكراسة الشروط، فيما يخص المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه، وألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من مختلف مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل على 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.

وفيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.

كما يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري/السنوي من مختلف مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل على 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.

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