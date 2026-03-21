

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق لثاني أيام عيد الفطر 2026، عن سيطرة الأجواء الشتوية على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود نشاط ملحوظ للسحب وانخفاض نسبي في درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار في ثاني أيام عيد الفطر 2026

وقالت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

وأشارت "الأرصاد" في منشور سابق إلى تقدم السحب الرعدية الممطرة على محافظة الإسكندرية ومناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة أحيانًا، مع نشاط ملحوظ في حالة الطقس بهذه المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الحالة الجوية، مع احتمالية حدوث تغيرات خلال الساعات المقبلة.

اقرأ أيضًا:

