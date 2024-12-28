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الداخلية تواصل لقاءاتها مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المواد المخدرة

12:22 م السبت 28 ديسمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقد لقاءات مع طلاب المدارس والجامعات في مختلف محافظات الجمهورية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تعريف الشباب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصةً المستحدثة منها، وتأثيراتها السلبية على الفئة العمرية، بالإضافة إلى طرق الوقاية. كما تم عرض فيديوهات توثق جهود الإدارة في ضبط العديد من قضايا المخدرات، مما يبرز قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات الترويج.

تأتي هذه المبادرة ضمن حرص وزارة الداخلية على تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية، وقد لاقت استحسان القائمين والمشاركين في الفعالية.

كما يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية للتوعية بمخاطر المواد المخدرة وآثارها السلبية على المجتمع.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة وزارة الداخلية
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