انطلق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، بأداء امتحاني اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، داخل 66 لجنة امتحانية، بإجمالي 14 ألفًا و300 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

إجراءات أمنية بلجان امتحانات الإعدادية ببورسعيد



وحظر رؤساء اللجان دخول الهواتف المحمولة أو أي من ملحقاتها من البوابات الرئيسية للجان، تنفيذًا للتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، كما انتشرت القوات الأمنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد بمحيط اللجان لتأمين العملية الامتحانية، بالتزامن مع انتشار رجال المرور لتسيير الحركة المرورية وضمان وصول الطلاب إلى مقار اللجان بسهولة ويسر.

التعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية مسئولية وطنية



ومن جانبه، أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، على أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمثل مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجدية والانضباط والتعاون بين جميع القائمين عليها، مشيرًا إلى ضرورة أداء المهام المكلف بها العاملون في الامتحانات بكل أمانة وإخلاص، دون أي تقصير أو تهاون، بما يضمن خروج الامتحانات بصورة منظمة وآمنة.

تطبيق التعليمات بامتحانات الشهادة الإعدادية



وشدد وكيل الوزارة على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا أن أي مخالفة أو تهاون في تطبيق تلك التعليمات سيواجه بإجراءات قانونية رادعة، سواء تعلق الأمر بالطلاب أو بالملاحظين والعاملين داخل اللجان.

وأوضح أنه وجه جميع القائمين على الامتحانات بضرورة مراعاة الجانب النفسي للطلاب خلال فترة الامتحانات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة في التعامل معهم، لتوفير أجواء هادئة ومستقرة داخل اللجان تساعد الطلاب على التركيز وتقديم أفضل مستوى ممكن، مع تطبيق اللوائح والقرارات المنظمة بحزم تجاه أي تجاوزات سلوكية أو محاولات غش يتم رصدها أثناء الامتحانات.