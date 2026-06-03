عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا مع اللواء عبد الله جلال عصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمنظومة الأمنية، بما يسهم في تحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية ذات الأولوية، واستعراض آليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتحقيق الانضباط في الشارع الأسواني والتصدي لكافة أشكال المخالفات والتعديات.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على:

١- تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والشارع العام.

٢-مواجهة البناء غير القانوني والتعامل الفورى مع المخالفات.

٣- تعزيز الانضباط المروري وتحسين السيولة المرورية بمختلف المراكز والمدن.

٤- تكثيف الحملات على الدراجات النارية المخالفة ومركبات "التوك توك" غير الملتزمة بالقوانين والضوابط المنظمة.

٥- دعم جهود شرطة التموين في الرقابة على الأسواق والتصدي للاحتكار والممارسات التي تضر بالمواطنين.