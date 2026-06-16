تفتح منطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، باب التظلمات على نتائج الشهادتين الأزهرية، الابتدائية والإعدادية، للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، وذلك لمدة 10 أيام بإدارة الامتحانات بديوان المنطقة.

التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وقالت منطقة الوادي الجديد الأزهرية، إن تقديم طلبات التظلم يجرى وفق الضوابط المعلنة، مع ضرورة حضور ولي الأمر، وإحضار بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها، ورقم جلوس الطالب المراد التظلم من نتيجته، إلى جانب سداد الرسوم المقررة.

ضوابط تقديم التظلمات

وأهابت المنطقة بأولياء الأمور والطلاب الراغبين في تقديم طلبات التظلم سرعة التوجه إلى إدارة الامتحانات خلال فترة التظلمات المحددة، مؤكدة أن أيام الإجازات والعطلات الرسمية لا تُحتسب ضمن مدة التقديم.

وشددت منطقة الوادي الجديد الأزهرية على أهمية التزام ولي الأمر بالمستندات المطلوبة، حتى يجرى فحص طلبات التظلم ومراجعة أوراق الطلاب وفق الإجراءات المنظمة، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام كل طالب لمراجعة نتيجته.

وأوضحت المنطقة أن فتح باب التظلمات يأتي عقب إعلان نتائج الشهادتين الأزهرية، إذ بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمنطقة الوادي الجديد 88.39%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 82.82% لهذا العام.

وتأتي فترة التظلمات في إطار حرص منطقة الوادي الجديد الأزهرية على تحقيق مبدأ الشفافية، وتمكين ولي الأمر من الاطلاع على آلية مراجعة النتائج من خلال إدارة الامتحانات، بما يرسخ الثقة في منظومة الامتحانات.