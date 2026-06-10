كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية ملابسات واقعة العثور على جثة شاب داخل مصرف بقرية صفط التابعة لمركز أبو حماد، بعد أربعة أيام من اختفائه في ظروف غامضة، في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي المنطقة.

وكان الأهالي قد عثروا على جثمان الشاب هاني سامي المصري، 39 عامًا، طافيًا بمياه مصرف صفط أمام القناطر، بعد أيام من تغيبه عن منزله بقرية عرب زيدان التابعة لمركز أبو حماد، حيث جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

خلافات أسرية تقود لـ "شبهة جنائية"

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، إذ تبين أن المجني عليه كان يمر بخلافات أسرية مع زوجته التي تركت منزل الزوجية منذ فترة.

فخ "إيصالات الأمانة".. ومطاردة الموت

وأشارت التحريات إلى أن الزوجة استعانت بصاحب ورشة تعمل لديه، واستدرجا المجني عليه بحجة إنهاء الخلافات والصلح بينهما، وخلال اللقاء، حاول المتهم إجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، إلا أن المجني عليه تمكن من الفرار.

وأثناء محاولته الهرب، اتجه نحو مصرف صفط، حيث سقط في المياه وغرق، فيما لم يبادر المتهمان إلى إنقاذه، بحسب ما توصلت إليه التحريات، قبل أن يستوليا على دراجته النارية ويغادرا المكان.

سقوط المتهمين وقرار النيابة العامة

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد المتهمين وضبطهما، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب النهائي للوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.