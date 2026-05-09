نظمت القنصلية العامة الروسية بالإسكندرية، بالتعاون مع البيت الروسي، اليوم السبت، عددًا من الفعاليات لإحياء الذكرى الحادية والثمانين لـ "يوم النصر" في الحرب العالمية الثانية.

وشملت المراسم زيارة النصب التذكاري العسكري في مدينة العلمين لتكريم ذكرى الجنود الروس الذين قاتلوا إلى جانب قوات الحلفاء ضد النازية في معركة العلمين، حيث وضع الوفد زهورًا على قبور المقاتلين تعبيرًا عن الوفاء لتضحياتهم.

زيارة المتحف العسكري واحتفالات البيت الروسي

اختتم الوفد الروسي جولته بمدينة العلمين بزيارة المتحف العسكري لاستعراض تفاصيل المعركة التاريخية، تلاها تنظيم احتفال شامل بمقر البيت الروسي بالإسكندرية.

وتضمن الاحتفال حفلًا موسيقيًا وألعابًا تاريخية ومناطق تفاعلية تجسد الأحداث الرئيسية في "الحرب الوطنية العظمى"، بهدف غرس احترام بطولة المنتصرين في الأجيال الشابة وتعزيز الروابط التاريخية والثقافية المشتركة.

فعالية "الفوج الخالد" وتكريم الضحايا

شهد الاحتفال تنظيم فعالية "الفوج الخالد"، حيث حمل المشاركون صور أقاربهم الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية، اعتزازًا بتضحياتهم في سبيل النصر على الفاشية.

وأكدت القنصلية أن إقامة هذه الفعاليات يسهم في الحفاظ على الحقيقة التاريخية وتعريف الأجيال الجديدة ببطولات الأجداد وتقاليد إحياء الذكرى الوطنية.

دلالة الاحتفال بيوم النصر 9 مايو

يُذكر أن روسيا تحتفل بـ "عيد النصر" في 9 مايو من كل عام، وهو يوم وطني يحيي ذكرى استسلام ألمانيا النازية عام 1945.

ويعد هذا اليوم رمزًا للفخر الوطني في روسيا، حيث يتم الاحتفاء بالتضحيات التي قدمها الشعب السوفيتي خلال الحرب، وتُقام فيه العروض العسكرية والمراسم الرسمية لتكريم المحاربين القدامى وتخليد ذكرى النصر.