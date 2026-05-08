أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بياناً عاجلاً لحسم الجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة حمام سباحة المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، مؤكدة أن الحمام لا يتبع إدارياً وزارة الشباب والرياضة، وإنما يتبع المؤسسة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كواليس واقعة "الإعياء" والإنقاذ

وحول تفاصيل الواقعة التي شهدها الحمام يوم الأربعاء 6 مايو 2026، أوضحت المديرية أنه خلال فترة "السباحة الحرة"، رصد المنقذ المكلف بمتابعة الحمام طفلاً بدت عليه علامات الإعياء وسط المياه. وعلى الفور، تم انتشال الطفل وإجراء الإسعافات الأولية المعتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، حتى استعاد وعيه وإفاقته بشكل كامل.

الطفل غادر سيراً على الأقدام

وأشار البيان إلى أن الطفل تماثل للشفاء وغادر منطقة الحمام سيراً على قدميه، إلا أن والدته أصرت على استدعاء سيارة إسعاف لمزيد من الاطمئنان. وبالفعل حضرت سيارة الإسعاف، وانتقل إليها الطفل بصورة طبيعية تماماً، مما يؤكد نجاح التعامل الفوري مع الحالة قبل تفاقمها.

تأكيد إجراءات السلامة

من جانبها، شددت إدارة الحمام على كفاءة أطقم الإنقاذ والتعامل السريع وفقاً لمعايير الأمن والسلامة المتبعة، لافتة إلى أن التدخل الفوري حال دون وقوع أي مضاعفات للطفل.

تحرك ميداني من وكيل الوزارة

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة ميدانية مفاجئة للحمام، رافقه خلالها أحمد الزهار، مدير إدارة شباب شبرا الخيمة؛ للتأكد من انضباط العمل وتوافر كافة اشتراطات الأمن والسلامة و"أكواد" الإنقاذ، حرصاً على حياة المترددين، رغم عدم التبعية الإدارية المباشرة للمديرية.