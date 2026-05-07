شيع أهالي قرية نزلة عمر، التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، جثمان والد محمد شحاته، لاعب نادي الزمالك، وذلك بعد صلاة العصر اليوم الخميس، من مسجد الطراد داخل القرية .

ورفضت أسرة الفقيد التغطية الإعلامية لصلاة الجنازة وتشييعها، في ظل سفر اللاعب وعدم تمكنه من الحضور .

وشيع الأهالي جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير وتم دفنه بمقابر العائلة بزمام القرية، وسط حالة كبيرة من الحزن .

ولم يتمكن اللاعب محمد شحاتة من حضور الجنازة نظراً لتواجده في دولة الجزائر ضمن معسكر فريقه استعداداً لنهائي كأس الكونفيدرالية المرتقب.

كما نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب والد اللاعب، داعين المولى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأهل الصبر والسلوان.