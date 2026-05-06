أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعكس جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، لا سيما في محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح تطبيق المنظومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الطبية وتحقيق العدالة الصحية لكافة المواطنين.

برنامج تدريبي متخصص للمتعاقدين

وفي إطار الاستعدادات النهائية والمكثفة لانضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الثانية، نظّمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للتعريف بآليات عمل المنظومة، وتم التعاقد مع 177 أخصائي منافذ كنواة أولى، وتسليمهم الزيّ الرسمي، تمهيدًا لبدء مهامهم في التوعية وخدمة المواطنين.

ترحيب بفرق العمل

وحرص محافظ المنيا، على الترحيب بفرق العمل وأخصائيي المنافذ، مشيدًا بدورهم الحيوي في نشر الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤكدًا أهمية أدائهم الميداني في مختلف قرى ومراكز المحافظة لضمان وصول الرسائل التوعوية لكافة المواطنين.

أجواء احتفالية بمناسبة الانطلاق

كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية معهم في أجواء احتفالية عكست روح الحماس والتفاؤل، تزامنًا مع قرب انطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا.

انتشار في المصالح الحكومية للتوعية

ومن المقرر تشكيل فرق ميدانية من الأخصائيين للانتشار في المصالح الحكومية والوحدات المحلية والمستشفيات والوحدات الصحية، بهدف رفع وعي المواطنين بكيفية الاستفادة من خدمات المنظومة الجديدة، وشرح خطوات التسجيل، وحقوق وواجبات المنتفعين، إلى جانب آليات إدارة البيانات وإصدار بطاقات التأمين الصحي.

كوادر مؤهلة باحترافية

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل بكفاءة مع مختلف مراحل تقديم الخدمة، بما يضمن تطبيق الإجراءات بشكل دقيق ومنظم، ويسهم في تقديم خدمات صحية متميزة تليق بالمواطن المصري.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو القاضي، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنيا، ودكتور أحمد بركات، مدير الإدارة المركزية لشؤون المستفيدين بالتأمين الصحي الشامل، كريم شهاب، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة للتأمين الصحي الشامل، دكتور إمري، عوض من إدارة المستفيدين بالتأمين الصحي الشامل، محمود صالح، عضو يالعلاقات العامة، بالتأمين الصحي الشامل.