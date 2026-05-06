شهدت محافظة الإسماعيلية تطورًا لافتًا في واقعة دنيا فؤاد، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “محاربة السرطان”، حيث قامت بتسليم نفسها إلى قسم ثان الإسماعيلية، على خلفية اتهامات تتعلق بجمع تبرعات مالية من متابعين.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة، التي ستتولى التحقيق معها للوقوف على حقيقة الاتهامات، وفحص أوجه جمع الأموال وطبيعة إنفاقها.

بداية القصة

تعود الواقعة إلى ظهور دنيا فؤاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت عن إصابتها بمرض السرطان ومعاناتها الصحية، ما أثار تعاطفًا واسعًا بين المتابعين، ودفع عددًا منهم إلى تقديم دعم مادي لمساندتها في رحلة العلاج.

من التعاطف إلى الجدل

ومع تزايد التفاعل، بدأت حالة من الجدل تتصاعد، في ظل تساؤلات حول حقيقة حالتها الصحية، خاصة مع غياب مستندات طبية رسمية أو وجود جهة معتمدة تشرف على التبرعات، ما فتح باب الشكوك لدى البعض.

انقسام بين الداعمين

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الانقسام، بين مؤيدين يتمسكون بروايتها الإنسانية، وآخرين شككوا في مصداقيتها، خاصة بعد تداول روايات من بعض الداعمين السابقين تشير إلى تعافيها في وقت سابق.

انتظار قرار النيابة

ومن المنتظر أن تباشر النيابة العامة التحقيقات خلال الفترة المقبلة، لسماع أقوالها وفحص المستندات المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.