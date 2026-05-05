استقبال الحجاج في صالات المغادرة

انطلقت أولى رحلات موسم الحج البرى لعام 1447 الهجري من ميناء نويبع البحري التابع لهيئة موانئ البحر الأحمر، إذ أبحرت العبارة آيلة وعلى متنها 90 حاجًا و2 حافلتين.

5840 حاجا في الموسم الجديد

وخرج الفوج الأول ضمن خطة تشغيل تشمل سفر حوالى 5840 آلاف حاجا و130 باص عبر 7 رحلات بحرية، وأعدت الهيئة خطة تشغيل متكاملة لضمان انتظام حركة سفر الحجاج وتيسير الإجراءات.

وأجرت الهيئة تنسيقا مع كافة الجهات العاملة بالميناء، بما في ذلك شرطة الميناء والجوازات والجمارك والحجر الصحي، وشركات النقل البحري والسياحي.

خدمات متميزة للحجاج

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة وقيادات الهيئة بتقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، بما يعكس كفاءة وجاهزية الموانئ المصرية وحرص الدولة على تيسير مناسك الحج برؤية شاملة وخطط تنفيذية محكمة.

رفع درجة الاستعداد

ورفعت هيئة موانئ البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى داخل ميناء نويبع، والعمل على توفير أقصى درجات الراحة والأمان للحجاج، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات، وتوفير بيئة خدمية متكاملة تليق بحجاج بيت الله الحرام.

إجراءات لمنع التكدس

ووضعت الهيئة إجراءات لمنع تكدس الحافلات وضمان انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول، والمتابعة اللحظية لتشغيل العبارات والتأكد من جاهزيتها الفنية، والتنسيق الدقيق بين الوكالات الملاحية و سلطات الميناء لتفويج الحجاج وفق جداول التشغيل المحددة، حفاظًا على انتظام الرحلات وسلامة الركاب.

تجهيز صالات السفر

وشملت الاستعدادات الخاصة تسهيل سفر الحجاج وتجهيز صالات السفر بالميناء بكافة الوسائل اللازمة، منها: مكيفات الهواء، شاشات العرض، منظومة إذاعة داخلية، كاميرات مراقبة، ومقاعد انتظار، بالإضافة إلى تخصيص صالة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير طاقم طبي وسيارات إسعاف ومطافئ على مدار الساعة داخل قرية الحجاج.