تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مطبات صناعية بطريق الأربعين ومنطقة المعلمين، في استجابة فورية لشكاوى مواطنين بشأن صعوبة عبور الطريق بسبب السرعات العالية للمركبات، وذلك خلال جولة رافقه فيها ممدوح جبر رئيس حي غرب.

حلول عاجلة لتعزيز الأمان المروري

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تحركت على الفور للتعامل مع الشكاوى بتنفيذ حلول عاجلة تهدف إلى تقليل خطورة الطريق وتحقيق الأمان للمواطنين، خاصة كبار السن والطلاب، موضحًا أن المطبات سيتم توزيعها بعدة نقاط على امتداد الطريق، لا سيما بالمناطق ذات الكثافة المرتفعة لعبور المشاة.

تحديد مواقع التنفيذ ورفع كفاءة الطريق

وأشار إلى أن أعمال التنفيذ تشمل المسافة ما بين كوبري السادات وكوبري الأربعين، إضافة إلى إنشاء مطبات قبل مسجد الشيخ عثمان وقبل كوبري الأربعين، ضمن خطة متكاملة لتهدئة السرعات، إلى جانب تنفيذ أعمال ترميم ورفع كفاءة الطريق، خاصة بمحيط ملف الشرطة العسكرية.

حل مؤقت تمهيدًا لحلول جذرية

وأوضح المحافظ أن هذه الإجراءات تُعد حلًا مؤقتًا لحين الانتهاء من دراسة إدراج إنشاء كوبري مشاة بالمنطقة ضمن الخطط المستقبلية، بما يوفر حلًا جذريًا وآمنًا لعبور المواطنين، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

التزام بالمواصفات الفنية والمتابعة الميدانية

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية في تنفيذ المطبات بما يحقق التهدئة المرورية المطلوبة دون التأثير على انسيابية الحركة، موجهًا بمتابعة الأعمال ميدانيًا بشكل دوري للتأكد من كفاءتها.

السلامة المرورية على رأس الأولويات

وأكد محافظ أسيوط أن ملف السلامة المرورية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث، خاصة في المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية





متابعة مستمرة لمشروعات البنية التحتية

وتأتي هذه الجولة ضمن المتابعة الميدانية المستمرة للمحافظ لمشروعات البنية التحتية والخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين على أرض الواقع.