أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارة نقل جامبو وأخرى ربع نقل، بطريق حوش عيسى – دمنهور، بعد كوبري الملهطاني اتجاه حوش عيسى، بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن سقوط إحدى السيارتين داخل المجرى المائي للترعة.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بعدد 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد سلطان هلال، 32 عام، مقيم الرحمانية، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق الأيسر والساعد الأيمن، ومحمود ماضي رزق صبحي، 19 عام، مقيم أبو حمص، باشتباه كسر في العمود الفقري، وأحمد محمد علي، 23 عام، مقيم أبو حمص، بكسر باليد اليسرى والكتف الأيمن، وعلي سعد عصفور، 25 عام، مقيم أبو حمص، بكسر بالكتف الأيسر وجرح قطعي بالوجه بطول 2 سم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، فيما رفعت الجهات المعنية آثار التصادم من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.