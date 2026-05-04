رئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقد عددا من المشروعات في بني سويف

أكدت السفيرة أنجيلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، تحقيق الصادرات المصرية نجاحًا استثنائيًا للوصول إلى الأسواق الأوروبية، حيث تضاعفت قيمتها خلال العقد الأخير لتقفز من 6.4 مليار يورو إلى 12 مليار يورو حاليًا، ما يعكس جودة المنتج المصري وتوافقه مع المعايير الفنية والبيئية الأوروبية الصارمة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته سفيرة الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على هامش جولة أجرتها لمدينة الإسكندرية استمرت يومين.

نمو قياسي للصادرات الزراعية وفائض بميزان النقل والسياحة

وأوضحت إيخهورست أن الصادرات الزراعية حققت طفرة استثنائية لترتفع من 700 مليون يورو إلى 2.5 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.

كما أكدت السفيرة تحقيق مصر فائضًا في ميزان خدمات النقل والسياحة بقيمة 2.6 مليار يورو خلال عام 2024، مؤكدةً أن هذه الأرقام تبرهن على قوة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين.



1.1 مليار يورو استثمارات الاتحاد الأوروبي في محافظة الإسكندرية

وفيما يتعلق بالشأن المحلي، كشفت السفيرة أن إجمالي استثمارات الاتحاد في مدينة الإسكندرية بلغت 1.1 مليار يورو، تتركز في مشروعات طويلة الأمد بقطاعات النقل والطاقة والمياه.

وأشارت إلى تقدم العمل في "مترو أبو قير" و"ترام الرمل" ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة تؤثر إيجابًا على حياة المواطنين بالإسكندرية.



تعزيز التعاون في السياحة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمنة

واختتمت السفيرة بالتأكيد على ضرورة تبني نظرة كاملة لتطوير السياحة في الإسكندرية، معلنةً استعداد الاتحاد لتقديم دفعة قوية لهذا القطاع عبر تحسين البنية التحتية للفنادق والطرق.

كما شددت على أن المستقبل سيشهد تركيزًا مكثفًا على مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتحول الرقمي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام للمحافظة والحفاظ على هويتها التاريخية.

الكلمات المفتاحية:

صادرات مصر، الاتحاد الأوروبي، أنجيلينا إيخهورست، الصادرات الزراعية، الإسكندرية، استثمارات، جامعة الدول العربية، مترو أبو قير، الهجرة، ميزان الخدمات.