قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة جنائي، أول درجة، حجز قضية "تزوير محرر رسمي"، والمتهم فيها رئيس نادي الجزيرة، إبراهيم طارق إبراهيم زاهر، للنطق بالحكم في جلسة الثالث من شهر يونيو المقبل، مع حبس المتهم على ذمة القضية.

تفاصيل الجلسة وهيئة المحكمة

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين، خالد رمضان الصافي السيد جعفر، إسماعيل محمد علي إسماعيل دبوس، عماد عاطف عبد السميع علي فرج.

مرافعة الدفاع ومراجعة أوراق القضية

شهدت الجلسة مرافعة دفاع المتهم ومراجعة أوراق القضية التي حملت رقم 834 لسنة 2017 جنايات النوبارية، والمقيدة برقم كلي 1607 لسنة 2017 جنايات جنوب دمنهور، إعادة إجراءات.

تفاصيل الاتهامات والتحقيقات

تعود وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بجنوب دمنهور بتقديم إبراهيم زاهر للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، بتهمة تتعلق بتزوير محرر رسمي بدائرة مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، حيث تداولت القضية أمام الدوائر الجنائية المختصة التي استمعت لشهود الإثبات وفحصت المحررات المطعون بتزويرها.

بيان رسمي من نادي الجزيرة

كان مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي أصدر بيانًا رسميًا، حسم من خلاله موقفه تجاه المستجدات القانونية المتعلقة برئيس مجلس الإدارة، على خلفية الدعوى المنظورة ضده أمام محكمة جنايات دمنهور، والتي جرى حجزها للحكم في جلسة 3 يونيو المقبل.

تأكيد احترام القضاء وسيادة القانون

استهل النادي بيانه بالتأكيد على أن احترام القضاء المصري يمثل ركيزة راسخة في تاريخه، معربًا عن ثقته في عدالة ونزاهة الإجراءات القانونية لإظهار الحقيقة، ومؤكدًا أن سيادة القانون هي المبدأ الأصيل في التعامل مع هذا الملف.

طمأنة الأعضاء واستمرار العمل

طمأن مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية بأن النادي يعمل وفق منظومة لوائح تضمن عدم تأثر الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية بالظروف الراهنة، مشيرًا إلى استمرار العمل بصورة منتظمة، مع عقد اجتماع موسع مع اللجنة القانونية لمراجعة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الأعضاء.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

أهاب المجلس بالأعضاء ضرورة التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق وراء التكهنات أو السجالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحفاظ على صورة النادي أمام الرأي العام مسؤولية مشتركة.

دعم رئيس النادي وانتظار الحكم

أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لرئيس النادي وأسرته في هذه الظروف، مع التأكيد على الفصل بين الاعتبارات الشخصية والمسار القانوني، مشددين على أن المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه الأحكام القضائية.