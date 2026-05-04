أثارت واقعة تداول مقطع فيديو داخل معابد الكرنك بمحافظة الأقصر حالة من الجدل، بعد أن ظهر فيه أحد الخفراء وهو يسمح لسائح بالدخول إلى مسار غير مخصص للزيارة مقابل مبلغ مالي.

وأظهر الفيديو المتداول الخفير أثناء تفاوضه مع السائح، وبجواره شخص آخر كان يقوم بتصوير الواقعة، حيث دار الحديث حول قيمة المبلغ المطلوب للسماح بالدخول إلى المنطقة المحظورة.

وعلى خلفية ذلك، قررت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم نقل الخفير من موقعه وإحالته للتحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقوانين المنظمة للعمل داخل المواقع الأثرية.