كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة سيدة تعرضت للاعتداء والضرب المبرح باستخدام أداة حادة من قِبل رجل وامرأة في محافظة الشرقية، مما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية غائرة في الوجه.

بسبب الرفض.. اعتداء وسحل في وضح النهار

وفي تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، روت المجني عليها وتدعى "سمر"، المقيمة بقرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق، تفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشتها، قائلة: "كنت أتحدث مع أحد أهالي القرية حول (جمعية أموال) أقوم بتجميعها، وفوجئت بشاب وسيدة يتدخلان في الحوار ويطلبان الانضمام للجمعية".

وتابعت "سمر": "رفضت طلبهما بشكل قاطع، وقلت لهما إنني لا أعرف هويتهما ومن الصعب المجازفة بأموال الناس دون وجود سند حماية أو معرفة مسبقة، لكنني فوجئت برد فعل عنيف؛ إذ تكتلا عليّ في آن واحد، وقاما بسحلي في الشارع وتمزيق وجهي بآلة حادة أحدثت جروحاً قطعية غائرة وصعبة".

وأوضحت الضحية أنها ظلت تستغيث بالمارة والجيران حتى تمكنت إحدى الجارات من تخليصها من بين أيديهما بعد أن سالت الدماء من وجهها، لتقوم بعدها بنشر فيديو استغاثة عبر صفحات التواصل الاجتماعي لمطالبة الأجهزة الأمنية بالتدخل.

رواية الأمن وبيان وزارة الداخلية

من جانبها، تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على الفور لفحص محتوى الفيديو المتداول. وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن مركز شرطة الزقازيق كان قد تلقى بلاغاً من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، تفيد بتضررها من (عامل وربة منزل) يقيمان بدائرة المركز، لقيامهما بالتعدي عليها بالضرب باستخدام "قطعة زجاجية وعصا خشبية"، مما تسبب في إصابتها بجرح قطعي في الوجه، إثر خلافات ناتجة عن رفضها انضمامهما للجمعية المالية.

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد هوية المتهمين، تمكنت قوة أمنية من ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة تفصيلياً لذات الأسباب، كما أرشدا عن العصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء.

المجني عليها: كلي ثقة في القضاء

واختتمت "سمر" حديثها لـ "مصراوي" موجهة الشكر الجزيل لرجال المباحث ووزارة الداخلية، قائلة: "في غضون ساعات قليلة من نشر الاستغاثة، أبلغتني الأجهزة الأمنية بضبط المتهمين. أشكرهم على سرعة الاستجابة وإعادة الأمان لقلبي، وكلي ثقة في الجهات المعنية والقضاء المصري في استرداد حقي كاملاً".

هذا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.