مع حلول عيد الأضحى المبارك، تتكرر في عدد من المحافظات مشاهد العجول الهاربة، التي تتحول إلى مطاردات مثيرة في الشوارع والميادين، وسط محاولات الأهالي وأصحاب الأضاحي السيطرة عليها بعد فرارها المفاجئ أثناء نقلها أو إنزالها، في وقائع تثير الجدل والطرافة بالتزامن مع زحام الاستعدادات للعيد.

مطاردات مفاجئة تربك الشوارع

وخلال الساعات الماضية، شهدت عدة محافظات حالات هروب لعجول تسببت في تعطيل الحركة المرورية وإرباك المارة، بعدما اندفعت الحيوانات بسرعة في الطرق الرئيسية والشوارع المزدحمة، ما دفع المواطنين إلى مطاردتها في مشاهد بدت أقرب إلى “المصارعة الإسبانية”، بسبب الكر والفر ومحاولات الإمساك بها.

هروب أثناء النقل والتجهيز للذبح

وفي بعض الوقائع، تمكنت العجول من الإفلات أثناء نقلها أو خلال تجهيزها للذبح، لتبدأ جولات من الركض المفاجئ داخل الشوارع، وسط محاولات مكثفة من أصحابها والمواطنين للسيطرة عليها باستخدام الحبال أو عبر مطاردتها سيرًا على الأقدام.

توقف مفاجئ للحركة المرورية

وفي عدد من الحالات، اضطر سائقو السيارات والدراجات النارية إلى التوقف المفاجئ لتجنب الاصطدام بالعجول الهاربة، بينما تجمهر الأهالي لمتابعة المشهد، الذي انتهى في أغلب الوقائع بالسيطرة على الحيوانات دون تسجيل إصابات خطيرة.

مطالب بتنظيم نقل الأضاحي

وتتكرر هذه الحوادث سنويًا مع زيادة حركة بيع ونقل الأضاحي داخل المدن، ما يدفع البعض للمطالبة بتشديد إجراءات نقل الماشية داخل الشوارع، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تعطيل الطرق، خاصة في أوقات الذروة وقبل أيام العيد.