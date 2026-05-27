كشفت حملة تموينية في نطاق قسم ثان الفيوم عن مخبز يقع في منطقة "الساكت" بمدينة الفيوم، قرر تحويل مفهوم "جودة الخبز" إلى تجربة في "إعادة التدوير"، حيث ظن صاحب المخبز أن خلط الدقيق بـ"الردة" و"الكنسة" سيجعل الفرق غير ملحوظ أمام أعين مفتشي التموين، إلا أن المحاولة انتهت قبل أن تصل الأرغفة إلى بطون المواطنين.

محاولة التحايل على التموين

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إن المخبز لم يعتمد على الدقيق المخصص للإنتاج والوارد من المطاحن، بل استبدله بخليط من الردة والكنسة لمحاولة التلاعب في كمية الدقيق المقررة له وبيعها في السوق السوداء.

ضبط المخالفة والفحص الظاهري

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الفرق بين المكونات كان واضحًا بمجرد الفحص الظاهري، ولا مجال للحديث عن أخطاء فنية أو مصادفات، مشيرًا إلى أن صاحب المخبز تعمد استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات في عملية التصنيع بهدف تهريب الدقيق.

الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن المخبز الذي يقع بمنطقة "الساكت" بمدينة الفيوم سيواجه العقوبات المقررة لمثل هذه المخالفات.

حصيلة الضبط

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته، بالإشارة إلى أنه جرى ضبط أكثر من نصف طن من "كنسة الدقيق والردة" خلال الحملة التموينية.