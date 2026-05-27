أدى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة في حي شرق أسيوط، وسط مشاركة حاشدة من المواطنين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى في أجواء إيمانية وروحانية مميزة.

خطبة العيد تؤكد قيم التضحية والتراحم

ألقى خطبة العيد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، متناولًا فضل عيد الأضحى المبارك وما يحمله من معاني التضحية والتكافل وصلة الرحم، مع التأكيد على أهمية نشر قيم المحبة والتسامح داخل المجتمع.

تبادل التهاني مع المواطنين عقب الصلاة

عقب انتهاء الصلاة، حرص المحافظ على تهنئة المواطنين والتقاط الصور التذكارية مع الأسر والأطفال، موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجميع أبناء الشعب المصري، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير والبركات.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة

أكد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الحيوية والمرافق العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع استمرار عمل غرفة الأزمات والعمليات المركزية وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والأحياء لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.

تكثيف الرقابة على الأسواق والسلع

أشار المحافظ إلى تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، لضمان جودة المنتجات وسلامتها، مع توفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاهزية القطاع الصحي خلال العيد

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات ووحدات الإسعاف، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، مع إلغاء الإجازات للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

متابعة النظافة والخدمات والمرافق

أضاف المحافظ أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، خاصة بمحيط المساجد والساحات والحدائق، إلى جانب متابعة انتظام الخدمات الحيوية مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

تنظيم حركة النقل ودعم المواطنين

كما تم تكثيف الحملات على مواقف النقل العام لضمان انتظام الحركة وعدم استغلال المواطنين، فضلًا عن تقديم الدعم والإرشادات من خلال فرق الهلال الأحمر والكشافة والكيانات الشبابية.

أجواء احتفالية مبهجة بين المواطنين

وشهدت ساحة الصلاة مظاهر بهجة واضحة بين المواطنين، خاصة الأطفال الذين تبادلوا التهاني، في أجواء عكست روح العيد والتلاحم المجتمعي.