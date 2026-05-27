انتشرت سيارات الإسعاف التابعة لـ هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، بمحيط المساجد والساحات والحدائق العامة والمتنزهات، بالتزامن مع احتفالات المواطنين بـ عيد الأضحى المبارك.

وشهدت المحافظة حالة من الاستعداد المكثف، إذ تمركزت سيارات الإسعاف في أماكن تجمع المواطنين وساحات صلاة العيد، إلى جانب الحدائق والمتنزهات التي استقبلت أعدادًا كبيرة من الأسر والأطفال خلال أول أيام العيد.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع نقاط التمركز

أكد الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع نقاط التمركز داخل المحافظة، مع تجهيز السيارات بكافة المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل السريع مع أي حالات طارئة أو بلاغات خلال فترة الاحتفالات.

تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية

وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين أماكن التجمعات وتسهيل حركة سيارات الإسعاف بالشوارع والطرق الرئيسية، خاصة بالمناطق التي تشهد كثافات مرتفعة من المواطنين.

يأتي ذلك ضمن خطة التأمين الطبي التي تنفذها هيئة الإسعاف بالإسماعيلية خلال عيد الأضحى المبارك، حرصًا على سلامة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية بشكل سريع وفوري طوال أيام العيد.