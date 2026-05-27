انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لتأمين احتفالات عيد الأضحى في الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

08:28 ص 27/05/2026

اسعاف الإسماعيلية

انتشرت سيارات الإسعاف التابعة لـ هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، بمحيط المساجد والساحات والحدائق العامة والمتنزهات، بالتزامن مع احتفالات المواطنين بـ عيد الأضحى المبارك.

وشهدت المحافظة حالة من الاستعداد المكثف، إذ تمركزت سيارات الإسعاف في أماكن تجمع المواطنين وساحات صلاة العيد، إلى جانب الحدائق والمتنزهات التي استقبلت أعدادًا كبيرة من الأسر والأطفال خلال أول أيام العيد.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع نقاط التمركز

أكد الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع نقاط التمركز داخل المحافظة، مع تجهيز السيارات بكافة المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل السريع مع أي حالات طارئة أو بلاغات خلال فترة الاحتفالات.

تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية

وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين أماكن التجمعات وتسهيل حركة سيارات الإسعاف بالشوارع والطرق الرئيسية، خاصة بالمناطق التي تشهد كثافات مرتفعة من المواطنين.

يأتي ذلك ضمن خطة التأمين الطبي التي تنفذها هيئة الإسعاف بالإسماعيلية خلال عيد الأضحى المبارك، حرصًا على سلامة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية بشكل سريع وفوري طوال أيام العيد.

اسعاف الإسماعيلية عيد الأضحى ساحات صلاة العيد

غياب بن شرقي والشيبي.. قائمة منتخب المغرب لكأس العالم 2026
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة