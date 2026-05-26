نائب محافظ المنيا يتفقد كورنيش النيل للتأكد من استعدادات استقبال المواطنين في العيد

كتب : جمال محمد

05:58 م 26/05/2026
    كورنيش المنيا يستعد لاستقبال المواطنين في العيد (1)
    كورنيش المنيا يستعد لاستقبال المواطنين في العيد (4)
    كورنيش المنيا يستعد لاستقبال المواطنين في العيد (5)
    كورنيش المنيا يستعد لاستقبال المواطنين في العيد (2)

أجرى الدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقدية بكورنيش النيل بمدينة المنيا، لمتابعة الحالة العامة والوقوف على مستوى النظافة والخدمات، والتأكد من جاهزية الكورنيش لاستقبال المواطنين إلى جانب المراسي والمراكب النيلية على طول الكورنيش.

شملت الجولة متابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات، إلى جانب التأكد من كفاءة الإنارة العامة وصيانة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية وسلامة المترددين على الكورنيش.

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة ضرورة المتابعة المستمرة للحالة العامة بالكورنيش والتعامل الفوري مع أية ملاحظات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وتوفير بيئة آمنة وحضارية تليق بأهالي محافظة المنيا وزائريها.

كما وجه الدكتور جبر، بضرورة استمرار الحملات الميدانية والمتابعة الدورية لمختلف المتنزهات والحدائق العامة، تنفيذًا لتكليفات المحافظ بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

