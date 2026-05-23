كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مقتل سيدة مسنة داخل "عشة" بمنطقة ميت خاقان التابعة لدائرة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تفاصيل صادمة للجريمة بعد ضبط المتهم خلال ساعات من ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بمحاولته التعدي على المجني عليها داخل محل إقامتها، بعدما لاحظ أن باب "العشة" غير محكم الغلق، إلا أنها قاومته بشدة ورفضت الاستسلام له، فاعتدى عليها مستخدمًا "طوبة" على رأسها، ما تسبب في مصرعها في الحال.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه استولى عقب ارتكاب الجريمة على مبلغ مالي يقدر بـ 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى هاتف محمول خاص بالمجني عليها، قبل أن يهرب من مكان الواقعة.

العثور على الجثمان داخل العشة

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان سيدة مسنة داخل "عشة" بمنطقة ميت خاقان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال الفحص والمعاينة لكشف ملابسات الحادث.

ضبط المتهم خلال ساعات

ونجحت وحدة مباحث قسم شبين الكوم، تحت إشراف اللواء أحمد خيري مدير المباحث الجنائية، في تحديد هوية المتهم بعد تفريغ كاميرات المراقبة وجمع التحريات، قبل ضبطه خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة.

التحقيقات مستمرة

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق التحقيقات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.