كرّم وفد من شباب المجتمع المدني بقرية ابن العاص التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عرفانًا بجهوده في إدراج الوحدة الصحية بالقرية ضمن خطة التطوير، ورفع كفاءتها بما يخدم أكثر من 15 ألف مواطن.

وأكد وفد جمعية شباب ابن العاص أن الوحدة الصحية بالقرية كانت تعاني من تدهور شديد واستمر وضعها على حاله لسنوات، وفشلت خلالها جميع المحاولات السابقة لإدراجها في خطط التطوير.

وأشار الوفد إلى أن الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الدكتور أحمد البيلي بتوفير رعاية صحية لائقة لأهالي الشرقية كان له أثر مباشر في إدراج الوحدة بالخطة بعد سنوات من الإهمال.

وأشاد الوفد بالنقلة النوعية التي شهدتها المنظومة الصحية بالمحافظة تحت قيادة وكيل الوزارة، سواء على مستوى تجهيز الوحدات بالأجهزة والمستلزمات الطبية، أو انتظام تواجد الأطقم الطبية، وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ. وأوضح أن هذه الجهود خففت العبء عن المواطنين وقللت من معاناتهم في التنقل إلى مستشفيات المدينة للحصول على الخدمة.

وقال ممثلو الشباب: "لم تكن الوحدة الصحية بقرية ابن العاص لتدخل خطة التطوير لولا المتابعة الميدانية المستمرة من الدكتور أحمد البيلي، وتذليله لكافة العقبات الإدارية والفنية. وهو ما يستحق منا كل الشكر والتقدير".

استكمال خطة التطوير

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد البيلي عن اعتزازه بهذه المبادرة المجتمعية، مؤكدًا أن تكريم المواطنين له يمثل أكبر دافع لبذل المزيد من الجهد.

وقال:"أي نجاح تحقق في المنظومة الصحية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ونجاح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في تفعيل تلك التوجيهات. وتطوير وحدات الرعاية الأولية يمثل حجر الأساس في خطة الوزارة للنهوض بالخدمة الصحية، وسنواصل العمل حتى تطال يد التطوير جميع الوحدات الصحية بقرى ومراكز الشرقية، على غرار وحدة ابن العاص".

وأضاف أن المديرية ماضية في خطتها لرفع كفاءة البنية التحتية للوحدات الصحية، وتوفير الأجهزة الحديثة، وتدريب الكوادر الطبية، بما يضمن وصول خدمة صحية متميزة للمواطن في مكانه.

تكريم مدير الإدارة الصحية بكفر صقر

كما كرّم وفد المجتمع المدني أيضًا الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية بكفر صقر، تقديرًا لجهوده في تنفيذ توجيهات وكيل الوزارة، وتذليل الصعوبات التي واجهت إدراج وتشغيل الوحدة الصحية بقرية ابن العاص.

وأعرب الدكتور محمد عمر عن شكره لهذا التكريم، مؤكدًا أن تحسين الخدمة الصحية بالقرى يأتي على رأس أولويات الإدارة، وأن ذلك لم يكن ليتحقق دون المتابعة والدعم المستمر من الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وفد التكريم

ضم وفد جمعية شباب ابن العاص كلًا من: الكاتب الصحفي نشأت حمدي نائب رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، والدكتور السيد عبدالهادي، والمحاسب رضا عبدالمقصود، والمحاسب مجدي فوده، والدكتور عادل حفني.

وأكد الوفد أن هذه المبادرة تعكس إيمان أهالي القرية بأهمية الشراكة بين المجتمع المدني والجهات التنفيذية لدعم جهود الدولة في النهوض بالقطاع الصحي، متمنيا تعميم هذه التجربة على باقي القرى بالمحافظة.