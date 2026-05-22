أعلنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال خطة موسعة تستهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية واللحوم، وضمان استقرار الأسواق وتوافر المنتجات بأسعار مناسبة، بالتزامن مع زيادة معدلات الإقبال على الشراء خلال موسم العيد.

ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل المنافذ

قال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إنه جرى ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل منافذ البيع التابعة للمديرية "دلتا ماركت"، والبالغ عددها 28 منفذ على مستوى المحافظة، لطرحها للبيع بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلتها في الأسواق والمحلات التجارية، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار تتراوح بين 250 حتى 300 جنيه، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، لضمان استمرار ضخ السلع الغذائية واللحوم، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات الرقابية لتكثيف الحملات التفتيشية على أماكن تداول السلع الغذائية والمشروبات، للتأكد من الالتزام بالأسعار، والوقوف على مدى جودة السلع التي تقدم للمواطنين وزائري المحافظة.

تشكيل غرف عمليات رئيسية

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرف عمليات رئيسية بديوان المديرية، و غرف فرعية بالإدارات التموينية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الموقف التمويني بالمدن والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بنقص السلع أو ارتفاع الأسعار أو المخالفات التموينية.

توفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز المدعم

وعن المخابز، أكد أنه جرى توفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز المدعم، وانتظام عمل المخابز البلدية، وتوافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالمستودعات ومحطات الوقود، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي معوقات طوال فترة عيد الأضحى.