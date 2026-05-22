محافظ الإسماعيلية يعلن السيطرة على تسريب غاز الكلور بمحطة المياه وتعافي المصابين

كتب : أميرة يوسف

01:08 م 22/05/2026

اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية

أشاد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالجهود المكثفة التي بذلتها جميع الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة في التعامل السريع مع حادث تسريب غاز الكلور بمحطة مياه الشرب المرشحة بنطاق حى أول الإسماعيلية، مؤكدًا أن سرعة التنسيق والاستجابة ساهمتا في السيطرة على الموقف خلال وقت قياسي وتقليل آثار الحادث.

وأكد المحافظ أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والجهات الأمنية، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية، ومديرية الصحة بالإسماعيلية، وهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب الشركة المنفذة وطوارئ هيئة قناة السويس، تعاملوا بكفاءة عالية مع الحادث منذ اللحظات الأولى.

إجراءات احترازية عاجلة لحماية المواطنين

وأوضح المحافظ أن الجهات المعنية اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية الفورية، من بينها الدفع بعدد كافٍ من سيارات الإسعاف، وفرض كردون أمني بمحيط الموقع، واستخدام مكبرات الصوت لتنبيه المواطنين، بما ساهم في الحفاظ على سلامة الأهالي ومنع تفاقم الموقف.

خروج جميع المصابين بعد تلقي الرعاية الطبية

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر جميع المرافق الحيوية والخدمية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين، لافتًا إلى أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهم الآن في حالة صحية مستقرة.

جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ بالمحافظة

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، حفاظًا على سلامة المواطنين واستقرار الأوضاع.

