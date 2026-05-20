احتفت الصفحة الرسمية للسفارة السويدية في القاهرة، اليوم الأربعاء، بزيارة سفيرها إلى محافظة المنيا، في نهاية الشهر الماضي، بنشر صوراً جديدة من تلك الزيارة التي استمرت لمدة يومين.

حضور أنشطة ثقافية

وشهدت الزيارة حضور السفير لعدد من الأنشطة الثقافية المميزة التي جمعت بين التاريخ والطبيعة، وتفقد عدداً من المشروعات المختلفة

زيارة آثار المنيا

وزارة السفير خلال تواجده بالمنيا منطقة دير السيدة العذراء بجبل الطير، وهو المكان الذي يرتبط برحلة العائلة المقدسة ويعتبر من أهم المزارات الدينية في مصر، كما زار مقابر بني حسن، التي ترجع لعصر الدولة الوسطى وتعرض مشاهد فريدة من حياة المصريين القدماء ورسوماتهم لازالت محتفظة بجمالها حتى اليوم

تناول الطعام الفلاحي

وفي ختام الجولة، زار السفير مزرعة في إحدى القرى، ليشاهد عن كثب المجتمع المحلي والتنمية الزراعية والمستقبل المستدام.

وحرص السفير خلال زيارته للقرية على مشاركة بعض الأهالي الطعام على الحصير، وتناول العيش البتاو، والجبن الفلاحي والفطير، وبعض الأطعمة الريفية، وسط فرحة بالتقاط الصور التذكارية.