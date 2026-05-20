أصيب 10 أشخاص، اليوم الأربعاء، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل محملة بالعمالة، بطريق أبو المطامير الصحراوي بمحافظة البحيرة.

بلاغ بوقوع الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بوقوع حادث تصادم أمام الشركة العربية، في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي.

الدفع بسيارات الإسعاف

دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما رفعت الجهات المعنية آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

أسماء المصابين

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة زينب محمود صابر شاهين، 15 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى ونزيف داخلي بالمخ، وشهد محمود صابر، 18 عاما، باشتباه كسر بقاع الجمجمة، ودينا يوسف سعيد شحاتة، 16 عاما، باشتباه كسر بالحوض والفخذ الأيسر، وحبيبة محمد السيد عميرة، 15 عاما، باشتباه كسر بالذراع والساق اليسرى وسحجات متفرقة، وسمير محمد استفتاح، 17 عاما، بكدمة بالعمود الفقري.

كما أصيبت مي محمد زيدان أحمد، 15 عاما، بجروح وسحجات متفرقة، وريم حسن عبد الكريم حمزة، 16 عاما، بجرح بالرأس وكدمات، وخالد علي زين مسعود، 15 عاما، بجروح وكدمات بالوجه والجسم، وطه رأفت رزق الفار، 17 عاما، بكدمات متفرقة، ونسمة يوسف سعيد شحاتة، 10 أعوام، بكدمات متفرقة بالجسد.

إخطار النيابة العامة

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.