أصيب 24 شخصًا، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة، بوصلة طريق العدالة الرابط بين طريقي العلمين - وادي النطرون والضبعة، بعد 15 كيلومترًا من طريق العلمين، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، للدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من: حمدي محمد فتوح، 23 عامًا، وعمرو السيد أمين، 19 عامًا، ونجاة محمد عطية، 15 عامًا، وشهد أحمد محمد عبدالدايم، 18 عامًا، وحبيبة أحمد محمد عبدالدايم، 12 عامًا، وسماسم السيد محمد رمضان، 42 عامًا، وسهير عبدالعاطي إسماعيل، 18 عامًا، ومحمد محروس محمد، 16 عامًا، وكريمة إبراهيم عبدالفتاح، 30 عامًا، وفرحة أحمد محمد عبدالدايم، 16 عامًا، وأحمد محمد عبدالدايم، 47 عامًا، وأسماء تاج الدين عبدالحميد، 35 عامًا.

كما أصيب كل من: أحمد عادل محمد عبدالغفار، 17 عامًا، وعبدالرحمن محمود الشبراوي، 17 عامًا، وشريف يوسف شرف، 30 عامًا، وحمدي يوسف شرف، 35 عامًا، ومحمد رمضان خليل، 19 عامًا، وعبدالرحمن جمال إبراهيم، 38 عامًا، وصبحية محمد رمضان، 40 عامًا، وليلى المهدي عبدالمهيمن، 50 عامًا، ورضا يوسف شرف، 21 عامًا، وصباح عاشور سعد، 26 عامًا، ودعاء محمد شوقي، 13 عامًا، وعطيات إبراهيم سليمان، 50 عامًا.

التحقيق في ملابسات الحادث

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.