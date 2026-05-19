شهدت منطقة أرض الحافي التابعة لمنطقة منطي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اندلاع حريق مفاجئ داخل كابينة مصعد (أسانسير) أحد العقارات، نتيجة ماس كهربائي، ما أدى إلى تصاعد أدخنة كثيفة داخل المبنى.

حصار الحضانة داخل العقار

امتدت الأدخنة لتغطي أجزاء من العقار، وحاصرت الحضانة الموجودة بداخله، مما تسبب في حالة من الذعر الشديد بين الأطفال والعاملين، وسط صعوبة في الحركة داخل المكان.

تدخل الأهالي قبل وصول الإطفاء

وبمجرد وقوع الحادث، تحرك أهالي وشباب المنطقة بسرعة كبيرة قبل وصول سيارات الحماية المدنية، وشكلوا فرق إنقاذ عفوية تحت شعار “أولادنا جميعاً” لاحتواء الموقف وإنقاذ الأطفال.

اقتحام العقار وإنقاذ الأطفال

اقتحم عدد من الأهالي المبنى وسط الأدخنة الكثيفة، وتمكنوا من حمل الأطفال وإخلائهم واحداً تلو الآخر عبر السلالم إلى خارج العقار بأمان، مع العمل على تهدئتهم وطمأنتهم أثناء عملية الإخلاء.

إجراءات وقائية لمنع امتداد الحريق

وفي الوقت نفسه، سارع آخرون إلى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة المحيطة بالعقار، لتأمين المكان ومنع امتداد النيران أو وقوع أي انفجارات محتملة.

محاولات السيطرة على النيران

ولم يقتصر دور الأهالي على الإخلاء فقط، بل استخدموا طفايات الحريق المتاحة وخطوط المياه القريبة في محاولة لمحاصرة النيران والحد من انتشارها، إلى أن تمت السيطرة على الموقف دون تسجيل خسائر بشرية.

