تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، من تصفية المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بشكل عشوائي على الأهالي في شارع السنترال بمركز أبنوب، والذي أسفر - بحسب المعلومات الأولية - عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

تحرك أمني ومتابعة ميدانية

وكشفت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، انتقلت إلى موقع الحادث لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، والعمل على فرض السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لضبط الجاني.

مطاردة وتبادل لإطلاق النيران

وأضافت المصادر أنه عقب مطاردة أمنية وتبادل إطلاق النيران، تم التعامل مع المتهم وتصفيته، وتبين أنه يُدعى «عاطف.خ» ويبلغ من العمر 48 عامًا.

تفاصيل الحادث الأولي

كانت مصادر قد أكدت مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق أعيرة نارية من قبل مسلح كان يستقل سيارة في شارع السنترال بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

الضحايا ونقل المصابين

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا رجل يبلغ من العمر 54 عامًا، وشاب 22 عامًا، وآخر 35 عامًا، فيما تراوحت أعمار المصابين بين 16 و73 عامًا، نتيجة إصابات متفرقة.

نقل الجثامين والتحقيقات

تم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

حالة من الذعر واستنفار أمني

وشهدت مدينة أبنوب حالة من الهلع عقب الحادث، وسط انتشار أمني مكثف وعمليات تمشيط ومطاردات لضبط المتهمين الذين فروا من موقع الواقعة.