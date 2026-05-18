دماء بشارع السنترال.. 3 جثث و8 مصابين في إطلاق نار عشوائي بأبنوب (فيديو وصور)

كتب : محمود عجمي

08:52 م 18/05/2026 تعديل في 09:09 م
أكدت مصادر مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق أعيرة نارية من قبل مسلح كان يستقل سيارة، في شارع السنترال بمركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط.

تفاصيل الضحايا والمصابين

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا رجلًا يبلغ من العمر 54 عامًا، وشابًا يبلغ 22 عامًا، وآخر يبلغ 35 عامًا، فيما تراوحت أعمار المصابين بين 16 و73 عامًا، نتيجة إصابات متفرقة.

نقل الضحايا للمستشفى

تم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

حالة من الذعر واستنفار أمني

شهدت مدينة أبنوب حالة من الهلع عقب الحادث، وسط انتشار أمني مكثف وبدء عمليات تمشيط ومطاردات لضبط الجناة الذين فروا من موقع الواقعة.

تحرك أمني رفيع المستوى

وأكدت مصادر أمنية أن اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة تطورات الوضع ميدانيًا، وفرض السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لضبط المتهمين.

