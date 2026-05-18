إعلان

قرار إنساني في الأقصر.. منع تشغيل عمال النظافة في ساعات الذروة لحمايتهم من الحر

كتب : محمد محروس

12:10 م 18/05/2026

المهندس عبد المطلب عمارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قراراً بحظر تشغيل كافة عمال النظافة الميدانيين في الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الذروة الصيفية، في الفترة الممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة وموجات الحر الشديدة، على أن يستمر التطبيق حتى تاريخ 15 سبتمبر القادم.

وتضمن القرار وضع خطة عمل بديلة ومحكمة لتوزيع عمال النظافة على فترتين لضمان عدم تأثر مستويات النظافة العامة بالمحافظة، حيث تنتهي فترة العمل الأولى الساعة الحادية عشرة صباحاً ، في حين تبدأ الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً ، لضمان استمرار منظومة الجمع والرفع بكفاءة عالية خارج أوقات الذروة.

ووجه محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن والمسؤولين عن قطاعات النظافة والتجميل بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهؤلاء العمال الذين يؤدون دوراً وطنياً هاما في الشارع الأقصري، مع التأكيد على الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة السياحية ودون التأثير على مستوى النظافة العامة بالشوارع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقصر الطقس الموجة الحارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين
اقتصاد

شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين

سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
أخبار السيارات

سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
تفاصيل ضبط طالب انتحل صفة فتاة للنصب على رواد السوشيال باسم "الخطوبة"
حوادث وقضايا

تفاصيل ضبط طالب انتحل صفة فتاة للنصب على رواد السوشيال باسم "الخطوبة"
هل يعرقل تعطل سيستيم التأمينات الجديد صرف المعاشات؟
اقتصاد

هل يعرقل تعطل سيستيم التأمينات الجديد صرف المعاشات؟
4 مواجهات للهبوط وأرسنال يبحث عن المجد.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين
رياضة محلية

4 مواجهات للهبوط وأرسنال يبحث عن المجد.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور