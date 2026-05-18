أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قراراً بحظر تشغيل كافة عمال النظافة الميدانيين في الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الذروة الصيفية، في الفترة الممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة وموجات الحر الشديدة، على أن يستمر التطبيق حتى تاريخ 15 سبتمبر القادم.

وتضمن القرار وضع خطة عمل بديلة ومحكمة لتوزيع عمال النظافة على فترتين لضمان عدم تأثر مستويات النظافة العامة بالمحافظة، حيث تنتهي فترة العمل الأولى الساعة الحادية عشرة صباحاً ، في حين تبدأ الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً ، لضمان استمرار منظومة الجمع والرفع بكفاءة عالية خارج أوقات الذروة.

ووجه محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن والمسؤولين عن قطاعات النظافة والتجميل بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهؤلاء العمال الذين يؤدون دوراً وطنياً هاما في الشارع الأقصري، مع التأكيد على الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة السياحية ودون التأثير على مستوى النظافة العامة بالشوارع.